Le Barça a fait une offre ridicule pour Marcus Rashford

Marcus Rashford va participer à la Coupe du Monde, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, avec les Three Lions. Seulement, son avenir en club reste une situation délicate. Prêté cette saison au FC Barcelone par Manchester United, l’attaquant anglais n’a toujours pas fait le point sur ses prochaines envies. Sur le plan financier, le Barça aurait d’ailleurs du mal à suivre puisque United avaient fixé une option d’achat à 30 millions d’euros, finalement jugée trop élevée par les Blaugranas.

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D’après les informations du Daily Mail, le club espagnol aurait donc proposé une somme… d’environ 15 millions d’euros pour le garder. Cependant, l’offre a été immédiatement refusée par les Red Devils, qui ont été échaudés surtout quand on sait que le Barça a signé Gordon pour 70 M€. La source indique que le club de Premier League prévoit de rappeler Rashford pour la préparation estivale, ce qui laisse peu de temps au joueur d’espérer un avenir en Espagne. Avec l’arrivée d’Anthony Gordon, les chances sont encore plus limitées.