PSG-OM : De Zerbi explique l’absence d’Aubameyang à la séance des tirs au but

L’Olympique de Marseille a perdu le trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (2-2, 4 tab 1). Lors de la séance des tirs au but, Lucas Chevalier a stoppé les tentatives de Matt O’Riley et d’Hamed Junior Traoré. Cependant, certains se demandent pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang (entré à la 67e minute) n’a pas tiré en premier (c’est Matt O’Riley qui l’a fait) et surtout pourquoi avoir sorti Mason Greenwood à la 93e minute.

« Non. Je n’aime pas forcer les joueurs. Aubameyang n’a pas tiré en premier, il n’a jamais tiré en premier. Matt O’Riley le faisait à Brighton. Ils étaient frais. O’Riley serait quand même entré si on était resté à 1-1. Mais Greenwood est tombé donc j’ai dû faire un changement avec O’Riley sinon il serait resté. C’est comme ça », a-t-il confié en conférence de presse.