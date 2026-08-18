C’est désormais officiel : Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur du Sénégal. Comme nous vous l’avions annoncé, l’ancien international français a été choisi pour prendre la succession de Pape Thiaw à la tête des Lions de la Teranga. Réuni en session extraordinaire par visioconférence lundi après-midi, le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football a validé à l’unanimité la nomination du champion du monde 1998, comme l’indique le communiqué de l’instance locale.

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«À l’issue des délibérations, le Comité d’Urgence a entériné, à l’unanimité de ses membres, la nomination de Monsieur Patrick VIEIRA au poste de Sélectionneur de l’Équipe Nationale « A » du Sénégal. Ce choix stratégique marque une nouvelle étape dans la volonté de la FSF de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en parfaite adéquation avec les ambitions sportives de notre pays», indique la FSF, qui confirme ainsi sa volonté d’ouvrir un nouveau cycle après une Coupe du Monde 2026 particulièrement décevante.

Patrick Vieira découvre le poste de sélectionneur

En Amérique du Nord, les Lions avaient difficilement franchi la phase de groupes avant de connaître une élimination cruelle contre la Belgique en seizièmes de finale (3-2 après prolongation), malgré un avantage de deux buts à quelques minutes du terme. Une compétition qui avait précipité la fin de l’aventure de Pape Thiaw, dont plusieurs choix avaient été contestés. L’ancien capitaine d’Arsenal dispose déjà d’une solide expérience sur les bancs après avoir dirigé New York City, l’OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa.

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Monsieur Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale A du Sénégal. La date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l’objet d’une communication ultérieure.



Bienvenue au Sénégal, Coach ✅ pic.twitter.com/eJca5zNXkn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) August 18, 2026

Son profil avait rapidement été érigé en priorité par les dirigeants sénégalais, qui avaient également étudié d’autres possibilités, dont celle menant à Hervé Renard. « Les échanges relatifs aux modalités administratives et contractuelles de sa prise de fonction se poursuivent entre les parties », précise ainsi la Fédération. La date de sa présentation officielle ainsi que les différentes étapes de son installation seront communiquées ultérieurement. Une nouvelle ère débute pour les Lions, avec Patrick Vieira aux commandes, qui aura pour premier objectif de se qualifier pour la CAN 2027.