Rafinha s'envole en prêt à la Real Sociedad

Rafinha va pouvoir arrêter de ronger son frein. Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2020, le milieu brésilien de 28 ans n'a disputé que 39 matches en un an et demi pour 7 offrandes et 0 but. Un bilan assez médiocre pour le natif de São Paulo dont la situation s'est bien compliquée cette saison. N'entrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino, il n'a disputé que cinq rencontres lors de l'exercice actuel.

Non inscrit en Ligue des Champions et pas utilisé depuis le 15 octobre dernier et une victoire 2-1 contre Angers, il n'a pris part qu'à 220 minutes de Ligue 1. C'est donc sur ce bilan très décevant que le petit frère de Thiago Alcantara va devoir se relancer. Formé à Barcelone et passé par le Celta de Vigo, celui qui a passé la majorité de sa carrière en Espagne - mis à part une pige à l'Inter Milan et son aventure parisienne - va donc faire un retour au pays de Cervantès.

Rafinha prêté

Voulant renforcer son entrejeu, la Real Sociedad a décidé de miser sur l'ancien Blaugrana. Toujours son contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, Rafinha sera prêté, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison dans le Pays basque. Sixièmes de Liga, les Txuri Urdin visent une qualification européenne et si possible en Ligue des Champions. À Rafinha d'apporter sa pierre à l'édifice. Arrivant au milieu des Mikel Merino, David Silva, Ander Guevara, Beñat Turrientes ou autres Robert Navarro, Rafinha devra aussi faire face à une belle concurrence.

«Le milieu de terrain brésilien est prêté au club espagnol de la Real Sociedad jusqu’au 30 juin 2022. Formé au FC Barcelone, Rafinha a signé son premier contrat professionnel en 2011. International brésilien depuis 2015, il s’est également illustré avec l’équipe du Brésil en décrochant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Depuis son arrivée en octobre 2020, le natif de São Paulo a disputé 39 rencontres et délivré 7 passes décisives sous le maillot Rouge et Bleu. Le Paris Saint-Germain souhaite à Rafinha de réussir une très bonne deuxième partie de saison avec la Real Sociedad», indique ainsi le communiqué du club parisien pour officialiser la transaction.