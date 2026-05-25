Le PSG connaît le prix colossal à payer pour Mateus Fernandes

« C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ça veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous, sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça ». Les propos de Luis Campos sur le mercato lors de la célébration du titre de Ligue 1 du PSG étaient plutôt clairs.

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Le club de la capitale s’attend à un mercato assez calme, sans trop de remue-ménage, avec quelques renforts dits secondaires. Tout indique ainsi que le onze de gala du PSG de la saison prochaine sera le même que celui de cette saison, surtout que la piste menant à Julian Alvarez s’est bien refroidie. En Angleterre, de nombreux médias ont évoqué un intérêt parisien pour Mateus Fernandes, le milieu de terrain de West Ham.

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Un montant XXL

Comparé à Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais de 21 ans devrait quitter les Hammers suite à la relégation du club en Championship, actée dimanche après-midi. De nombreux clubs sont dessus, dont Arsenal, Manchester United et le Paris Saint-Germain donc, et l’écurie londonienne aurait fixé son prix. Pour le recruter, il faudra ainsi mettre 80 millions de livres sterling sur la table, soit environ 93 millions d’euros. Un montant colossal révélé par le Daily Mail.

On imagine mal le Paris Saint-Germain poser un tel montant, surtout pour un joueur qui n’est pas encore confirmé, et qui n’a même pas été appelé par Roberto Martinez pour disputer la Coupe du Monde. Si les Franciliens souhaitent vraiment enrôler le joueur sous contrat jusqu’en 2030 avec West Ham, ils négocieront sûrement à la baisse, et la relégation du club anglais devrait aider. Affaire à suivre…