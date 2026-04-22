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Allemagne : Serge Gnabry annonce son forfait pour la Coupe du Monde

Par Maxime Barbaud
Serge Gnabry avec le Bayern Munich @Maxppp

Après sa grave blessure intervenue le week-end dernier, Serge Gnabry a officialisé son forfait pour la Coupe du Monde. Le milieu offensif, dont l’absence pour les demi-finales de Ligue des Champions contre le PSG est déjà connue, souffre d’une déchirure des adducteurs à la cuisse droite.

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«Les derniers jours ont été difficiles à encaisser. (…) Quant au rêve de la Coupe du Monde, il s’achève malheureusement pour moi. Comme le reste du pays, je soutiendrai les garçons depuis la maison», écrit l’international allemand (59 sélections, 26 buts) sur son compte Instagram.

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