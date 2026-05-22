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Lukas Podolski annonce sa retraite

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
podolski @Maxppp

L’attaquant allemand Lukas Podolski a annoncé sur Instagram la fin de sa carrière à l’âge de 40 ans. Légende de la Mannschaft avec qui il a été sacré champion du monde en 2014, "Poldi" tire sa révérence en tant que quatrième joueur le plus capé (130 sélections) et troisième meilleur buteur (49 réalisations) de l’histoire de sa sélection.

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Górnik Zabrze
Jeden rozdział się kończy. Rozpoczyna się nowa era... 🥺

Mistrz Świata @Podolski10 w najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa – Górnika Zabrze.

Dziękujemy za wszystko, Poldi!
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«Un chapitre se termine, une nouvelle ère commence», a écrit Podolski. Après un riche parcours européen et international (Cologne, Bayern Munich, Arsenal, Galatasaray, Vissel Kobe), il disputera son dernier match ce samedi avec le club polonais du Gornik Zabrze. Un départ qui marque une transition parfaite pour l’attaquant, devenu jeudi l’actionnaire majoritaire de ce même club.

Pub. le - MAJ le
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