La stats très inquiétante de l’OM au Vélodrome contre le PSG

Le Paris Saint-Germain a remporté le 107ème Classique contre l’Olympique de Marseille (0-2), lors de la 27ème journée de Ligue 1 dimanche soir, sur la pelouse du Vélodrome. Des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos ont permis aux troupes de Luis Enrique de quitter les Bouches-du-Rhône avec un précieux succès verrouillé pourtant en infériorité numérique après l’exclusion de Lucas Beraldo.

Mais derrière cette victoire se cache une statistique terrifiante qui risque de faire très mal aux supporters marseillais. Si on observe de près les cinq dernières confrontations entre l’OM et le PSG au Vélodrome (0-2, 0-3, 0-0, 0-2 et 0-2), on remarque que les Phocéens n’ont plus marqué un but à domicile contre les Rouge et Bleu depuis 461 minutes. Une disette invraisemblable devant leurs propres supporters.