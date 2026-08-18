Le « petit Messi » du Burkina Faso prêt à tenter sa chance en Europe

À 17 ans, Alassana Bagayogo est en train de s’imposer comme la nouvelle pépite du football burkinabé. Surnommé « Petit Messi », l’ailier de l’AJEB, club notamment présidé par Bertrand et Alain Traoré, évolue déjà en première division burkinabè. Puissant, mobile et capable d’occuper tout le front offensif, l’international U17 burkinabè (17 sélections) suscite déjà des intérêts en Europe. Selon nos informations, Sochaux fait partie des clubs intéressés, tandis que Bagayogo a déjà effectué des tests en France, notamment à Auxerre, mais également en Suisse et prochainement en Scandinavie.

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Appelé avec le Burkina Faso pour la CAN U17 2025 au Maroc puis pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, l’attaquant s’est aussi distingué avec les U20. Lors d’un tournoi qualificatif pour la CAN U20, où les Étalons ont battu le Nigeria en finale (4-1), il a inscrit un but, délivré une passe décisive et été élu Homme du Match. Une nouvelle performance qui confirme la montée en puissance du jeune espoir Bagayogo et qui pourrait prochainement lui ouvrir les portes d’un club européen.