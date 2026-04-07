Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

"Ça va devenir une légende" : la grosse prédiction d’Upamecano sur Olise

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Michael Olise @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid Bayern Munich
winamax
1 2.60 N 4.10 2 2.25 100€ remboursés Voir sur CANAL+ FOOT

Depuis le début de saison, Michael Olise affole les compteurs. Auteur de 16 buts et 28 passes décisives en 40 matches, l’ailier français est en train de réaliser une cuvée extraordinaire avec le Bayern Munich. Salué par les observateurs, l’ancien de Crystal Palace impressionne et certains de ses coéquipiers sont très élogieux à son sujet. C’est le cas de Dayot Upamecano qui a affirmé à Canal+ qu’Olise allait être une légende du football à la fin de sa carrière :

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
"Olise, ça peut devenir une légende" 💫

Upamecano loue le talent de son compatriote mais peut-il être décisif ce soir ? Interview complète à retrouver dans le CCC ce soir 🤩

#UCL | #RMABAY
Voir sur X

«Il peut faire la différence à tout moment. Je le vois à l’entraînement tous les jours. Je dois défendre sur lui malheureusement à l’entraînement, donc ça pique. Ca pique pour nous deux (rires). Franchement, c’est un joueur incroyable. Je vois à quel point il a faim. C’est quelqu’un qui me ressemble en dehors du terrain. Parce que c’est un bosseur. S’il continue d’être le mec qu’il est maintenant, il va devenir une légende. Ballon d’Or ? A l’avenir, oui !»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Michael Olise
Dayot Upamecano

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Michael Olise Michael Olise
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier