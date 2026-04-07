"Ça va devenir une légende" : la grosse prédiction d’Upamecano sur Olise

Depuis le début de saison, Michael Olise affole les compteurs. Auteur de 16 buts et 28 passes décisives en 40 matches, l’ailier français est en train de réaliser une cuvée extraordinaire avec le Bayern Munich. Salué par les observateurs, l’ancien de Crystal Palace impressionne et certains de ses coéquipiers sont très élogieux à son sujet. C’est le cas de Dayot Upamecano qui a affirmé à Canal+ qu’Olise allait être une légende du football à la fin de sa carrière :

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«Il peut faire la différence à tout moment. Je le vois à l’entraînement tous les jours. Je dois défendre sur lui malheureusement à l’entraînement, donc ça pique. Ca pique pour nous deux (rires). Franchement, c’est un joueur incroyable. Je vois à quel point il a faim. C’est quelqu’un qui me ressemble en dehors du terrain. Parce que c’est un bosseur. S’il continue d’être le mec qu’il est maintenant, il va devenir une légende. Ballon d’Or ? A l’avenir, oui !»