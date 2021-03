AC Milan - Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la Ligue des champions, dont les 8e de finale ont rendu leur verdict, place à la Ligue Europa ce jeudi soir. Avec les 8e de finale de retour et le choc que tout le monde attend entre l'AC Milan et Manchester United (21h). Le match aller a débouché sur un score nul de 1-1 et permet donc à cette deuxième manche de délivrer son lot de suspense.

Léger avantage néanmoins aux Milanais, qui ont marqué à Old Trafford à l'aller, et qui au coup d'envoi seront potentiellement qualifiés. Pour conserver cette petite avance, Stefano Pioli comptera, selon La Gazzetta dello sport, sur le retour de Zlatan Ibrahimovic et un dispositif en 4-4-1-1. Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer pourrait aligner un 4-2-3-1 classique avec le retour de Paul Pogba au milieu de terrain après plusieurs semaines d'absence, selon le Manchester Evening News.