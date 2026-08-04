Sparta Prague - OL : les compositions officielles

Ce soir à 20h, l’OL entame sa saison avec le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Sparta Prague. Le match aller aura lieu dans l’epet ARENA de la capitale tchèque et ses 18 000 places, pour un retour dans une semaine au Groupama Stadium. En cas de qualification, les Lyonnais retrouveront Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage pour une place en C1. Les Gones restent sur une défaite très sèche face au Betis Séville (4-0) lors de leur dernier match de préparation et s’étaient inclinés 2-0 face au grand rival du Sparta, le Slavia Prague. Les quatre autres matchs amicaux se sont conclus par des victoires, ce qui n’empêche pas les supporters d’avoir quelques doutes sur le niveau actuel de l’équipe.

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Greif sera aligné par Paulo Fonseca dans les cages, et Kluivert et Mata formeront la défense centrale. Maitland-Niles est bien titulaire, tout comme Openda à la pointe de l’attaque. Tolisso sera bien sûr capitaine. En face, les "Rudi" ont terminé deuxièmes du dernier championnat de Tchéquie derrière le Slavia et ont déjà joué deux matchs de championnat, pour une victoire et une défaite. Le gardien Surovčik sera titulaire, tandis qu’Irving, Macek et Karabec (joueur de l’OL l’an passé) formeront un milieu à trois. Devant, Brunes, le cousin d’Erling Haaland, sera entouré de Mercado et Alcócer.

Les compositions

Sparta Prague

Lyon