LdC, PSG-Bayern : Blaise Matuidi encense Kingsley Coman

Dans une interview accordée au média TZ, Blaise Matuidi (35 ans) s’est confié sur le choc qui attend le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich ce mardi à 21 heures. Un échange au cours duquel l’ex-milieu de terrain de la Juve s’est notamment confié sur sa relation très spéciale avec Kingsley Coman.

«Kingsley est comme un frère. Je me souviens de ce que c’était de jouer avec lui au Paris Saint-Germain. J’ai vu qu’il avait du talent, il avait quelque chose que personne n’avait. Il était déjà rapide, fort et avait une bonne compréhension du jeu. Nous avons été très déçus quand il a quitté le club. En fin de compte, c’était la décision. Maintenant, vous pouvez voir qu’il joue au plus haut niveau au Bayern depuis des années. C’est un joueur important dans ce grand club. C’est un professionnel spécial avec beaucoup de qualité, l’un des meilleurs ailiers du monde. Je suis heureux pour lui. Il avait beaucoup de problèmes de blessures. Mais il est mentalement très fort et est toujours revenu au sommet».

