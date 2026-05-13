PSG : les chiffres fous de la saison parisienne

Sacré champion de France à Lens, le Paris Saint-Germain boucle surtout une saison de Ligue 1 marquée par des chiffres extrêmement impressionnants. L’équipe de Luis Enrique a d’abord confirmé l’immense richesse de son animation offensive avec 18 buteurs différents en championnat. Un chiffre révélateur d’un collectif où le danger peut venir de partout et où près de 72 % des joueurs de champ utilisés cette saison ont trouvé le chemin des filets au moins une fois. Cette diversité offensive illustre parfaitement la philosophie du technicien espagnol, davantage tournée vers le mouvement collectif que vers la dépendance à une seule superstar. Autre symbole fort de cette saison parisienne, la jeunesse assumée de l’effectif avec une moyenne d’âge des onze de départ fixée à 23 ans et 362 jours, soit la plus basse de l’histoire du club en Ligue 1. Seule une équipe des cinq grands championnats européens a fait encore plus jeune cette saison. Dans cette dynamique, six nouveaux Titis ont également découvert l’équipe première avec les débuts de David Boly, Mathis Jangeal, Dimitri Lucea, Pierre Mounguengue, Quentin Ndjantou et Noah Nsoki.

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Mais cette domination parisienne s’est aussi construite grâce à une solidité défensive remarquable tout au long de l’exercice. Avec 18 clean sheets en 32 matches de Ligue 1, le PSG possède tout simplement le meilleur total parmi les cinq grands championnats européens cette saison. Les Parisiens n’ont encaissé aucun but dans 55 % de leurs rencontres de championnat, preuve d’une maîtrise collective devenue impressionnante au fil des mois. L’équipe de Luis Enrique a également concédé seulement neuf tirs par match en moyenne, là encore le total le plus faible des cinq grands championnats. Même les statistiques avancées confirment cette domination avec seulement 30 Expected Goals concédés sur l’ensemble de la saison, un chiffre uniquement devancé par Arsenal. Derrière le spectacle offensif et les individualités flamboyantes, ce PSG version 2025-2026 aura surtout construit son titre grâce à un équilibre collectif redoutable.