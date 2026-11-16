Nommé à la tête de Strasbourg l’été dernier à la suite du départ de Gary O’Neil à Ipswich Town, Hugo Oliveira est déjà sur le gril. Treizième du classement de Ligue 1, avec deux points d’avance sur la zone de relégation, le club alsacien traverse une mauvaise période et pense sérieusement à changer de coach. Ce soir, The Athletic révèle que les dirigeants strasbourgeois ont même déjà trouvé le remplaçant potentiel du Portugais.

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Le média explique que le RCSA aimerait embaucher un autre technicien lusitanien ! L’équipe basée dans l’est de la France a en effet contacté Swansea afin de faire part au club gallois de son envie de recruter Vítor Matos. Âgé de 38 ans, le natif de Vila Nova de Gaia dirige le club de Championship depuis 2025, après avoir débuté sa carrière de numéro un au Marítimo. Auparavant, il a été adjoint à Salzbourg et entraîneur chargé du développement à Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2030, Matos est ouvert à une expérience en Ligue 1, mais Swansea ne veut pas le lâcher. À suivre.