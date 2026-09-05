Alexandre Pato va devenir actionnaire d’un club anglais

Alexandre Pato s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure. À 36 ans, l’ancien attaquant de l’AC Milan et de Chelsea fait partie d’un consortium porté par Sports Alpha Capital qui souhaite acquérir une participation majoritaire de Northampton Town, un club anglais pensionnaire de League Two. Le projet vient de franchir une étape décisive puisque l’investissement a reçu le feu vert de l’Independent Football Regulator et de l’English Football League, comme cela a été annoncé sur le site officiel du club.

La suite après cette publicité

Retraité depuis 2023, l’ancien international brésilien figure parmi les investisseurs du projet aux côtés notamment de Gemcorp Capital. Après une carrière marquée par son passage à l’AC Milan, où il avait inscrit 63 buts en 150 rencontres et remporté la Serie A en 2011, Pato se tourne donc vers les affaires. Le président de Northampton, Kelvin Thomas, s’est félicité de l’obtention des autorisations réglementaires, ouvrant désormais la voie à l’arrivée du consortium au capital du club anglais.