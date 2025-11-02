Le coup de pression du président du Bayern Munich à Upamecano

Arrivé au Bayern Munich en 2021 après un passage à Leipzig, Dayot Upamecano s’est rapidement affirmé comme l’un des cadres de son club. Depuis sa nomination sur le banc bavarois la saison dernière, Vincent Kompany en a fait un pilier de sa défense. Forcément, son club aimerait pouvoir compter sur lui encore longtemps malgré les sollicitations et la fin de son contrat l’été prochain.

Lors d’un discours prononcé ce dimanche, le président du Bayern Munich Herbert Hainer l’a justement invité publiquement à renouveler son bail, à l’image de certains de ses coéquipiers : «il y a un an à cette place, j’avais formulé le souhait que nous conservions au Bayern Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Alphonso Davies. La direction du club a accédé à cette demande et le Bayern peut continuer à construire avec ces trois joueurs. Ces trois prolongations, avec celle de Vincent Kompany, sont un signe qu’ici, au Bayern quelque chose grandit. Et c’est pourquoi je dis aussi : “Cher Dayot Upamecano, je vous invite volontiers à faire de même.»