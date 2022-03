La nouvelle Team of the Week (28e édition) est sortie et comme chaque mercredi, il y a de sacrés joueurs. C'est le cas de de Di Maria qui a des stats monstrueuses. À noter aussi les présences de Luis Diaz et d'Antony qui vont mettre tout le monde d'accord avec leur vitesse. On vous explique ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

