Real Madrid : Thibaut Courtois va débuter face à Cadix

C’est un retour qui va faire du bien au Real Madrid. Forfait depuis le début de saison après deux grosses blessures, Thibaut Courtois est enfin disponible pour assurer dans les cages du club merengue. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que le portier belge allait commencer ce week-end face à Cadiz. Et si le technicien italien devrait le laisser au repos face au Bayern en C1, cela pourrait peut-être changer…

La suite après cette publicité

«Thibaut Courtois va bien et il jouera demain. C’est une très bonne nouvelle pour nous, comme le retour de Militao. Il est très excité et nous sommes tous ravis qu’il puisse revenir. Ensuite ? Mais… la finale que nous avons en tête est celle de mercredi contre le Bayern Munich, où va jouer Lunin. Ensuite, nous verrons qui jouera dans les buts… Tu veux me demander si Courtois peut jouer une hypothétique finale après la blessure qu’il a eue ? Mais on ne pense pas à dans un mois. Nous verrons» a-t-il lancé.