Le PSG a tranché pour Matvey Safonov !

Malgré quelques prestations décevantes ces dernières semaines, Matvey Safonov continue de conserver la confiance du Paris Saint-Germain. Alors que des rumeurs évoquaient récemment la possibilité d’un recrutement au poste de gardien de but, la direction parisienne aurait finalement décidé de maintenir sa confiance envers le portier russe. Selon Canal+, le club de la capitale n’envisage pas de bouleverser sa hiérarchie dans les cages à l’approche du mercato hivernal.

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Arrivé au PSG pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, Safonov s’est progressivement imposé comme le numéro un la saison dernière. À 27 ans, le gardien russe a ainsi pris une - voire plusieurs - longueur d’avance sur Lucas Chevalier, pourtant recruté pour apporter de nouvelles garanties à ce poste. Depuis le début de la saison, il a disputé l’intégralité des 12 rencontres du club parisien, confirmant la confiance que lui accorde Luis Enrique.

Chevalier va encore devoir patienter…

Toutefois, ses dernières performances ont soulevé quelques interrogations. Face au FC Barcelone, malgré la victoire parisienne (4-2), Safonov n’a pas totalement convaincu et a obtenu la note de 4,5/10 par notre rédaction. Une prestation qui illustre les irrégularités affichées par le portier ces dernières semaines. Malgré ces difficultés, les dirigeants parisiens ne semblent pas remettre en question son statut, estimant qu’il reste capable de répondre aux exigences du club.

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Dans ces conditions, le PSG ne prévoirait donc pas de recruter un nouveau gardien lors du mercato hivernal. Cette décision représente un signal positif pour Safonov, qui conserve une place privilégiée dans la hiérarchie parisienne. Il devra néanmoins profiter des prochaines rencontres, à commencer par le choc face à l’OL, pour retrouver davantage de régularité et justifier la confiance de sa direction. De son côté, Lucas Chevalier devra lui continuer à patienter et saisir la moindre occasion pour espérer rebattre les cartes…