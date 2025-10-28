Le FC Barcelone a un plan pour sauver Lamine Yamal

Rien ne va plus au FC Barcelone. Déjà victime de nombreuses absences majeures, le club catalan n’a pas su gérer son déplacement sur la pelouse du Real Madrid pour le Clasico ce dimanche. Balayés sur le terrain, les Catalans n’ont pas existé et comptent désormais cinq points de retard sur leur rival en championnat. Outre cette situation comptable inquiétante à ce stade de la compétition, le Barça fait face à un problème qui devient assez inquiétant : la gestion du cas Lamine Yamal. Brillant depuis le début de sa carrière, l’attaquant de 18 ans défraye la chronique moins positivement depuis plusieurs semaines.

Sur-médiatisé depuis le début de sa carrière, le numéro 10 blaugrana ne prend pas une bonne direction depuis le début de saison. Même s’il a toujours eu cette tendance à provoquer ses adversaires avant de grands rendez-vous par le passé, cela semble se retourner contre lui en ce moment. Avant le Clasico, Lamine Yamal s’était payé le Real Madrid lors d’une entrevue avec le célèbre créateur de contenus espagnol Ibai Llanos. Finalement, sa piètre prestation au Bernabeu a eu le don de l’exposer aux provocations et il a même perdu ses nerfs en fin de rencontre avec Vinicius Junior. Ajoutez à cela un entourage pointé du doigt et une idylle controversée avec la chanteuse argentine Nicki Nicole, vous obtenez alors un cocktail dangereux pour le prodige barcelonais.

Le FC Barcelone a un plan pour Lamine Yamal

Outre sa propension aux bad buzz, c’est la condition physique de Lamine Yamal qui inquiète. Depuis qu’il est revenu du rassemblement international de septembre avec une blessure au pubis, le génie de Rocafonda n’est plus le même sur le terrain. En effet, bien moins explosif qu’à l’accoutumée, le gaucher n’a pas la même science du dribble qu’il y a quelques semaines, et cela s’est également ressenti face au PSG. Ce mardi, Sport explique que le Barça veut récupérer l’ancien Lamine Yamal. Pour y parvenir, le Barça a réfléchi à un plan de réhabilitation comme l’explique le média catalan.

Pour l’institution blaugrana, le plus important est que l’ailier laisse derrière lui ses pépins physiques. Ainsi, le staff médical va travailler presque quotidiennement pour lui permettre de redevenir le joueur phénoménal qu’il était la saison passée. Dans un second temps, le club catalan veut travailler avec Jorge Mendes, l’agent du joueur, pour contrôler sa communication sur les réseaux sociaux. Ayant peu goûté aux déclarations d’avant-match de leur joueur, les dirigeants catalans veulent éviter un nouvel épisode de ce genre à l’avenir et veulent aider leur crack à éviter ce genre de polémiques. Pour finir, le FC Barcelone veut rapidement tourner la page après un Clasico éprouvant tant physiquement que mentalement.