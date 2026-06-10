Manchester City contre-attaque pour Josko Gvardiol

Josko Gvardiol arrive à un tournant de sa carrière. À deux ans de la fin de son contrat, et alors que Pep Guardiola a quitté Manchester City, le défenseur croate fait partie des joueurs souvent cités pour un départ cet été. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont très intéressés par les services du joueur de 24 ans.

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Sky Sport Germany affirme ce soir qu’un nouveau contrat allant jusqu’à 2031 est en préparation dans les bureaux du club anglais avec une amélioration des conditions salariales. Les Skyblues espèrent qu’avec cette proposition, Gvardiol sera convaincu de poursuivre l’aventure. En cas de refus, City ouvrira la porte à un départ. D’après les informations de nos confrères de Fusball Transfers, les Blaugranas sont prêts à saisir l’occasion avec une potentielle offre de 80 M€. Une proposition a déjà été présentée au joueur.