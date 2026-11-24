Cinquième journée de Ligue des Champions asiatique ce mardi soir, avec Al Nassr qui accueille Al Sadd, club qatari. Cristiano Ronaldo s’est rapproché de son objectif des 1000 buts en ouvrant la marque sur penalty, mais Al Sadd a égalisé. Jusqu’au coup de génie de João Felix.

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A la 52e minute, il a été trouvé à l’entrée de la surface, par une tête d’un partenaire. Sans réfléchir, il a déclenché une bicyclette sublime qui s’est logé dans la lucarne du gardien adverse. Un but fabuleux qui pourrait concourir au prix Puskas.