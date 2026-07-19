Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre a battu un joli record historique

L’Angleterre termine cette Coupe du Monde 2026 sur une bonne note. Opposés à l’équipe de France dans le match pour la troisième place, les Three Lions se sont imposés au terme d’une rencontre complètement folle (4-6), quelques jours après leur élimination frustrante face à l’Argentine en demi-finale. Les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement pris les commandes avant de résister au spectaculaire retour des Bleus.

La suite après cette publicité

Avec cette troisième place, l’Angleterre signe une performance historique. Il s’agit de son meilleur classement en Coupe du Monde depuis son sacre de 1966, seule étoile inscrite au palmarès de la sélection anglaise. Un résultat qui vient récompenser le parcours des Three Lions et offre une fin positive à un tournoi où ils auront longtemps rêvé d’une deuxième couronne mondiale.