L’incroyable descente aux enfers de Jhon Durán

À seulement 22 ans, Jhon Durán traverse très certainement l’une des périodes les plus troubles de sa jeune carrière. Considéré il y a encore peu comme l’un des plus grands espoirs du football sud-américain, l’attaquant colombien (17 sélections, 3 buts) enchaîne désormais les changements de club, les polémiques et les incertitudes sportives. Dernier épisode en date ? Ce jeudi où le Zenit Saint-Pétersbourg, club dans lequel il est actuellement prêté par Al-Nassr, a annoncé que son buteur allait observer une période de repos liée à des raisons personnelles.

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Une communication sans plus de précisions symbolisant finalement la période compliquée traversée par l’ancien avant-centre d’Aston Villa. Auteur d’un seul petit but en six rencontres cette saison avec le leader de la première division russe, Durán sortait avant cela d’un passage plus que contrasté en Turquie, sous les couleurs de Fenerbahçe. Alors que son nom avait également été associé du côté de Galatasaray, son caractère – réputé pour être volcanique – avait finalement refroidi les dirigeants du Cimbom.

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Un talent instable

Toujours lié à Al-Nassr, jusqu’en juin 2030, le natif de Medellín pourrait désormais revenir en Arabie saoudite. Mais là encore, son avenir semble flou puisque la formation saoudienne ne serait pas contre l’idée d’un nouveau prêt afin de lui trouver un environnement plus stable et un temps de jeu régulier. Une instabilité certaine contrastant fortement avec les attentes immenses placées en lui depuis plusieurs années.

Révélé très jeune en Colombie, puis passé par les États-Unis et la Premier League, Durán avait, en effet, franchi un cap sportif, médiatique et financier avec son transfert estimé à 77 millions d’euros vers Al-Nassr, faisant de lui le joueur colombien le plus cher de l’histoire. Oui, mais voilà, depuis ce départ remarqué, le gaucher d’1m85 peine encore à trouver une véritable continuité. En trois ans, Duran a déjà connu quatre clubs différents et s’il conserve une cote importante grâce à ses qualités physiques et son sens du but, le numéro 9 sud-américain – retenu dans la pré-liste de la Colombie pour la prochaine Coupe du Monde – va désormais devoir trouver un cadre stable et durable au risque de voir sa carrière tourner au fiasco.