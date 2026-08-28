Ligue des Champions : Lens a hérité du deuxième calendrier le plus difficile selon Opta

Le RC Lens n’a pas été épargné par le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Selon une étude réalisée à partir de l’Opta Power Rankings, le club artésien possède le deuxième calendrier le plus difficile parmi les 36 participants, avec une note moyenne de 92,1 pour ses huit adversaires. Seul Sabah a hérité d’un programme plus relevé, tandis que le Slavia Prague figure au troisième rang. Les Lensois devront notamment recevoir Manchester City et le Sporting Portugal, se déplacer à Anfield pour défier Liverpool, mais aussi affronter le Club Bruges, Bodø/Glimt, le RB Leipzig, Côme et le Slavia Prague. Un programme particulièrement relevé pour le Racing, qui retrouve la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La suite après cette publicité

2 - Lens a écopé du deuxième tirage le plus compliqué en Ligue des champions cette saison selon l'Opta Power Rankings. Défi. pic.twitter.com/5OCf1HPgtB — OptaJean (@OptaJean) August 28, 2026

Malgré cette difficulté, les dirigeants lensois veulent aborder la compétition avec ambition. « Évidemment, il y a les deux clubs anglais qui sont deux très belles affiches, Manchester City à la maison et se déplacer à Anfield avec ma propre équipe. C’est quelque chose de très spécial », s’est réjoui le président Joseph Oughourlian, qui rappelle que Lens n’a encore jamais affronté ces deux équipes. Jean-Louis Leca refuse lui aussi de fixer une limite à son équipe : « L’objectif, c’est de faire un maximum de points. Je l’ai déjà dit, on ne s’interdit rien. » Le directeur sportif veut notamment s’inspirer du parcours réalisé par Bodø/Glimt la saison dernière, un adversaire que les Lensois auront justement l’occasion d’affronter lors de cette phase de ligue.