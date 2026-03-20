OL : Moussa Niakhaté nage en plein cauchemar

L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus du tout. Après une série folle de 13 victoires consécutives, le club rhodanien a tout perdu en l’espace d’un mois. Éliminé de la Coupe de France, sorti du podium après un scénario cruel contre l’OM, puis éliminé de la Ligue Europa après une débâcle contre le Celta de Vigo, le club lyonnais s’apprête à vivre une fin de saison qui pourrait virer au cauchemar. Et cela se ressent dans les performances individuelles, où les leaders du début de saison semblent à bout de force après avoir tout donné.

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« Franchement, ça commence à être dur physiquement. On l’a senti dès la première mi-temps, on a essayé de mettre de l’intensité dès le début du match. Mais on a eu un petit coup de pompe, c’était dur de faire les efforts. Quand vous voyez certains joueurs sur le banc (Tolisso, Endrick), ce n’est pas parce qu’on ne respecte pas le Paris FC », expliquait Moussa Niakhaté après le nul concédé (1-1, le 8 mars). Le défenseur sénégalais symbolise d’ailleurs bien la forme actuelle de son équipe, lui qui accuse le coup depuis un mois.

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Une dynamique totalement brisée

S’il avait tenu son rang contre l’OM, avec une note de 6 attribuée par notre rédaction, Moussa Niakhaté s’était montré fautif lors de l’élimination contre Lens en Coupe de France. Déjà en difficulté durant la rencontre, marquée par une altercation avec Malang Sarr, le capitaine lyonnais avait également manqué un penalty. Et s’il n’a pas eu grand-chose à se reprocher contre Le Havre et le Paris FC, le défenseur a ensuite eu la mauvaise surprise d’apprendre la décision de la CAF de lui retirer son titre de champion d’Afrique, sous réserve de la décision du TAS.

« Par respect pour le club et pour l’importance du match de demain, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux, elle est la même aujourd’hui. Rien ne change pour moi par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Je répondrai à ces questions le moment venu, mais ce n’est pas le sujet du jour », avait-il assuré avant le retour contre Vigo. Mais là encore, Moussa Niakhaté a, à l’instar de ses partenaires, connu un début de match compliqué face aux Galiciens.

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La décision de la CAF dure à encaisser

Il a été expulsé pour une semelle trop haute dès la 19e minute sur Javi Rueda, laissant son équipe à dix, qui n’a jamais réussi à se relever, et encaissant une nouvelle désillusion au Groupama Stadium. «Ce carton rouge est une coïncidence. Moussa est l’un des joueurs les plus équilibrés mentalement de notre équipe. Apprendre qu’il avait perdu ce titre en Afrique était difficile pour lui. Mais j’ai beaucoup de confiance en lui et je ne crois pas que cette situation ait influencé son match. Il est l’un de nos joueurs les plus solides mentalement et je continue d’avoir totalement confiance en notre capitaine », a soutenu Paulo Fonseca.

« C’est sûr que ça ne doit pas être facile à vivre pour lui en ce moment, a commenté le milieu lyonnais Orel Mangala après l’élimination (0-2). Mais c’est ça une équipe : on va le soutenir et il va se relever ». Avant le choc contre l’AS Monaco et les sept derniers matches de championnat, où l’OL peut encore viser le podium, le club lyonnais compte sur son capitaine pour finir la saison en beauté et ne pas rester sur un goût amer après avoir fait rêver ses supporters tout au long de la saison.