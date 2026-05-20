Mercato : Lille prêt à lâcher 10 M€ pour doubler le PSG…

Depuis que la doublette Luis Campos-Luis Enrique a pris le contrôle du mercato du Paris Saint-Germain, le club de la capitale tente de plus en plus le pari de la jeunesse. Parfois en allant chercher des profils connus comme João Neves, parfois en misant sur des joueurs inconnus comme Lucas Beraldo ou Gabriel Moscardo. La réussite n’est pas toujours au rendez-vous, mais le projet reste intact. Et visiblement, la filière brésilienne sera toujours exploitée.

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Récemment, le nom du jeune milieu offensif de 16 ans de Palmeiras, Eduardo Conceição, a été associé aux Rouge-et-Bleu, tout comme la pépite du Grêmio, Gabriel Mec. Âgé de 18 ans, ce joueur capable d’évoluer aux postes d’attaquant et de milieu offensif est estimé à 20 M€ par la formation basée à Porto Alegre. Cependant, ESPN Brésil nous apprend que le PSG est loin d’être le seul dans ce dossier et qu’un autre club de Ligue 1 aimerait bien le doubler.

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Lille a contacté Mec

Le média brésilien assure en effet que Villarreal, Séville et Newcastle sont sur le coup, mais que le LOSC a pris les devants. ESPN assure même qu’une réunion s’est tenue jeudi dernier entre Gabriel Mec, ses représentants et Lille. Les Dogues ont pu présenter leur projet sportif (avec la Ligue des Champions notamment). Un projet considéré comme positif par le clan Mec. Et ce n’est pas tout, car un montant a également été évoqué.

Après avoir convaincu le joueur, le LOSC veut désormais négocier avec le Grêmio et se prépare à envoyer une offre de 10 M€ pour recruter un joueur dont le contrat court jusqu’en 2031. Les Nordistes veulent aller vite pour griller la concurrence, mais leurs homologues brésiliens ne sont pas pressés. Gabriel Mec a encore cinq ans de contrat et l’ancien club de Ronaldinho n’en démord pas. Si une vente doit se faire, ce ne sera pas à moins de 15-20 M€. Le LOSC est prévenu.