CdM 2022, Argentine : Lionel Scaloni ne veut pas faire une fixette sur Kylian Mbappé

À 24 heures de la grande finale de la Coupe du Monde au Qatar, entre la France et l'Argentine, les deux nations continuent de peaufiner leur plan de jeu, à la recherche de leur troisième étoile respective. Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni ne veut pas tomber dans le piège de viser un seul joueur français, comme Kylian Mbappé. Pour lui, la force des Bleus est avant tout collective.

«C'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Et pas seulement Mbappé. Au-delà du fait que c'est un bon joueur, la France a d'autres joueurs qui le ravitaillent et font encore mieux. Il est encore jeune et va continuer à s'améliorer, cela ne fait aucun doute», a alors déclaré le sélectionneur argentin lors de la conférence de presse prévue ce samedi.