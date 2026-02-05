Manchester City tremble pour ses prochains mercatos à cause de Pep Guardiola…

Cet hiver, Manchester City avait deux objectifs pour son mercato. Le premier était de renforcer son attaque et plus particulièrement le poste de joueur de côté pouvant trouver la faille. Le deuxième était de recruter un défenseur central pour compenser les absences de plusieurs cadres tels que Ruben Dias, Josko Gvardiol ou John Stones. Et pour réussir sa mission, le champion d’Angleterre en titre a rappelé le jeune défenseur Max Alleyne, mais il a surtout sorti son chéquier. Les Skyblues ont payé 23 M€ à Crystal Palace pour s’offrir le défenseur du Royaume-Uni le plus courtisé, Marc Guéhi et ils ont mis 72 M€ pour arracher l’attaquant Antoine Semenyo à Bournemouth.

La suite après cette publicité

Le mercato d’hiver a rassuré City, mais…

En clair, pour finaliser l’arrivée de deux joueurs énormément courtisés, City a profité de sa puissance financière XXL. Mais pas seulement. Pour attirer ses recrues, le club anglais utilise souvent la carte Pep Guardiola. Qui ne rêverait pas d’être entraîné par l’un des meilleurs coaches de l’histoire du football ? Pour beaucoup, cet argument pèse, et pas qu’un peu. Cependant, ce mercato d’hiver 2026 pourrait être un tournant pour les Cityzens. La raison ? L’avenir de Pep Guardiola. L’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 et pour beaucoup, il n’est pas exclu de le voir rendre son tablier à l’issue de cette saison 2025-2026.

La suite après cette publicité

La BBC assure en effet que plusieurs sources ont fait savoir qu’il existait une incertitude réelle à ce sujet. Et s’il décide d’honorer son bail jusqu’au bout, personne ne le voit prolonger. Recruter deux éléments très courtisés à ce moment de la saison a donc été perçu comme un signe fort et encourageant pour City. La BBC explique en effet que City ne peut plus vendre l’argument Guardiola comment avant et que les joueurs qui acceptent de venir à l’Etihad ne peuvent pas le faire sans se douter qu’ils ont de fortes chances d’évoluer à court terme sous les ordres d’un autre coach.

Les rivaux de Premier League ont vite réagi

Tottenham a, par exemple, offert un plus beau contrat à Semenyo que Manchester City, mais le Ghanéen a préféré rejoindre les champions d’Europe 2023. Idem pour Guéhi, qui avait tous les cadors de Premier League (Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal) et quelques grands noms d’Europe à ses trousses (Bayern Munich, Inter, Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelone) qui attendaient tous qu’il soit libre de tout contrat en juillet prochain. Au final, l’Anglais de 25 ans a dit oui à City. De quoi rassurer Manchester City sur sa capacité d’attraction. Toutefois, l’avenir de Guardiola est devenu un nouveau levier utilisé par les concurrents anglais des Skyblues lorsqu’ils négocient avec leurs cibles.

La suite après cette publicité

La BBC révèle que «les dirigeants des clubs rivaux auraient utilisé les rumeurs concernant la situation pour persuader les joueurs d’ignorer les avances des Skyblues, comme pour suggérer que leur succès s’estomperait une fois Guardiola parti.» Pour le moment, cet argument ne fait pas encore mouche. Manchester City peut toujours compter sur la qualité de son effectif, sa puissance financière et ses infrastructures ultramodernes pour convaincre les plus grands joueurs de rallier le nord-ouest de l’Angleterre. Reste que le départ probable de Pep Guardiola est plus que jamais devenu un enjeu de taille pour les prochains mercatos du club. Et ça, les rivaux de Premier League l’ont déjà compris.