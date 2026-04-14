L’Olympique Lyonnais en passe d’être vendu !

Ça continue de bouger chez Eagle Football Group. Alors que John Textor a officiellement été poussé vers la sortie en mars dernier d’Eagle Football Bidco Limited, la holding détenant 85% de l’Olympique Lyonnais, et que l’Américaine Michele Kang a, elle, été nommée présidente du club rhodanien, d’autres changements majeurs devraient intervenir dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

En effet, ce mardi matin, Eagle Football Group a publié un communiqué annonçant l’arrivée d’un comité indépendant ad hoc, composé de trois administrateurs, à savoir Gilbert Saada (président), Nathalie Dechy et Victoria Wescott. Un comité qui aura pour mission de suivre le processus d’administration, puis «le moment venu», de «nommer un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l’intérêt d’une éventuelle offre publique pour la Société, ses actionnaires et ses salariés».

La suite après cette publicité

Michele Kang bientôt à la tête d’Eagle Bidco ?

Concrètement, cela veut dire qu’un potentiel changement de gouvernance pourrait rapidement intervenir puisque les actifs d’Eagle Bidco, dont l’OL, se retrouvent désormais sur le marché. «Un consortium constitué du fonds Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang», est intéressé. Si la femme d’affaires américaine pourrait donc prendre le contrôle d’Eagle Bidco avec Ares, le comité va lui veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêt.

Le communiqué précise, par ailleurs, que d’autres accords de confidentialité «pourraient être conclus avec d’autres tiers intéressés dans les prochaines semaines». Outre Michele Kang, d’autres candidats pourraient donc racheter les titres détenus par Eagle Bidco. Une chose est sûre, le changement de propriétaire à l’OL est plus que jamais d’actualité…

La suite après cette publicité

Le communiqué complet du Eagle Football Group

«Le Conseil d’administration d’Eagle Football Group (« EFG » ou « la Société ») s’est réuni hier après Bourse et a pris note de certains développements s’agissant de la procédure d’administration de l’actionnaire majoritaire de la Société, la société de droit anglais Eagle Football Holdings Bidco Limited (« Eagle Bidco »). Il a été noté que, conformément aux recommandations de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dans les conditions qui y sont prévues, notamment la démonstration d’un intérêt sérieux, la Société peut être amenée à partager de l’information confidentielle avec des tiers intéressés par l’acquisition des titres EFG détenus par Eagle Bidco. Toute communication d’informations confidentielles doit par ailleurs avoir lieu sous la protection d’un engagement de confidentialité. À ce titre, la Société a été signataire d’engagements de confidentialité avec (i) Eagle Bidco, pour les besoins de l’organisation du processus d’administration d’Eagle Bidco et de la recherche d’un éventuel repreneur des actifs d’Eagle Bidco, dont les titres EFG et (ii) un consortium constitué de fonds Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang, la Présidente-Directrice générale (PDG) de la Société?. La Société pourrait, le cas échéant, être amenée à conclure des accords de confidentialité similaires avec d’autres tiers intéressés dans les prochaines semaines. En outre, connaissance prise du fait que la procédure d’administration d’Eagle Bidco est susceptible de résulter en un changement de contrôle de la Société suivie d’une offre publique obligatoire sur ses titres, et eu égard aux sujets de conflits d’intérêts potentiels qui pourraient être soulevés si la PDG venait à être impliquée dans cette opération, le Conseil d’administration de la Société, conformément aux meilleures pratiques de place, a mis en place un Comité ad hoc composé de trois administrateurs indépendants à savoir Gilbert Saada (Président), Nathalie Dechy et Victoria Wescott. Ce Comité sera chargé de suivre le processus d’administration pour le compte de la Société et, le moment venu le cas échéant, de proposer au Conseil d’administration la désignation d’un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l’intérêt d’une éventuelle offre publique pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.»