Ligue 2 : grosse victoire de Reims contre Dijon, remontada dingue de Laval contre Clermont

Soirée riche en buts ce vendredi soir en Ligue 2. Le multiplex de cette 9e journée a accouché de trois succès à l’extérieur, d’un match nul spectaculaire entre Laval et Clermont (3-3), et d’une victoire prolifique de Reims contre Dijon (4-2). Une rencontre que les Rémois n’avaient pourtant pas démarrée par le bon bout. Ils avaient concédé l’ouverture du score d’Adel Lembezat dès la 12e minute de jeu (0-1). La réaction des locaux s’est finalement traduite par ce septième but en L2 de Yaya Fofana, épatant depuis le début de saison et bien servi par le prometteur Seydou Dembélé, arrivé cet été en provenance du Mali et courtisé par les plus grands clubs d’Europe (20e, 1-1). Mohamed Daramy a, lui, inscrit son premier but de la saison après s’être joué de la défense dijonnaise (22e, 2-1), puis Daouda Guindo a fait le break avec un coup franc monstrueux à 30 mètres (36e, 3-1). Arone Gadou, 17 ans seulement, a fini le travail en inscrivant son premier but en professionnel (54e, 4-1). Barka a réduit l’écart trois minutes après son entrée en jeu (85e, 4-2). Grâce à ce succès, Reims grimpe provisoirement à la 2e place.

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En parallèle, Pau est allé enchaîner un troisième succès sur la pelouse de Guingamp (1-2) grâce à des réalisations de Cheikh Fall sur corner (6e, 0-1) et de Bilal Brahimi sur un service d’Anthony Briançon (33e, 0-2). Teddy Averlant a réduit l’écart pour les Bretons (75e, 1-2), qui passent 14es de Ligue 2 avec cette défaite. Pau est 6e, dans la roue de Nancy (4e), tombeur d’Annecy (1-2). L’ancien titi parisien Ilyes Housni a marqué son deuxième but en L2 sur penalty (41e, 0-1). Dion lui a répondu en seconde période (59e, 1-1) jusqu’à ce but du malheureux Casadei dans son propre but (89e, 1-2). Dans les autres rencontres, Laval a signé la remontée de la soirée en accrochant Clermont à domicile après avoir été mené 3-1 jusqu’à la 90e minute. Sidi Bané (90e, 2-3) et Aboubakary Kanté (72e, 90+1e) ont inscrit les trois buts des Mayennais, qui restent toutefois derniers du championnat. On notera aussi dans cette rencontre le superbe but du Clermontois Florian Bianchini, auteur d’une frappe en pleine lucarne (37e). Enfin, Boulogne-sur-Mer a décroché un précieux succès à Grenoble (0-2). Une victoire qui s’est décidée en fin de match avec des réalisations de Binet (79e, 0-1) et Hbouch (90+2e, 0-2).

Tous les résultats de la soirée :