Real Madrid-Manchester City : la réaction à chaud de Casemiro

Quel scénario de fou ! Le Real Madrid a encore signé un nouvel exploit, face à Manchester City cette fois, s'imposant 3-1 avec une fin de match de folie. Après la rencontre, Casemiro s'est exprimé devant les caméras de Movistar.

« C'est incroyable, il n'y a pas de meilleure sensation. Il manque encore le plus important, mais il faut profiter du moment. On a passé deux ans sans public, on a perdu des gens, maintenant il faut profiter. La grande vertu de ce club c'est de ne jamais abdiquer, de lutter jusqu'à la fin, il faut féliciter tout le monde, ceux qui sont entrés en jeu. Hasta el final, vamos Real ! Il faut être heureux, on a éliminé une grande équipe, un grand coach », a expliqué le milieu de terrain, euphorique !