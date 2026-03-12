Ligue Europa : impuissant face à Aston Villa, le LOSC s’incline et est condamné à l’exploit

Place aux 8es de finale aller de Ligue Europa avec un premier rendez-vous important pour les clubs français. Avant l’attendu Celta-OL de 21h, le LOSC recevait Aston Villa pour une revanche du quart de finale de Ligue Europa Conférence d’il y a deux ans. Emiliano Martinez et sa bande avaient dégoûté les Dogues lors de la séance des tirs au but. Les temps ont changé, même si certains joueurs étaient déjà présents lors de cette double confrontation, à commencer par le gardien argentin, accueilli sous les copieux sifflets de Pierre-Mauroy. Lucas Digne retrouvait quant à lui son club formateur au sein d’une équipe emmenée en attaque par Watkins et Rodgers et un autre ancien Lillois en la personne d’André Onana au milieu.

En face, Genesio envoyait une équipe pas loin d’être type avec les présences de Mandi, Perraud, Bentaleb, André, Haraldson ou encore Giroud. Malgré cela, les Dogues ont eu du mal à proposer du jeu face à une solide formation anglaise, pourtant en mal de résultats dans son championnat. Ils avaient un mal fou à éliminer le premier rideau et à atteindre leurs joueurs offensifs. Haraldson et Giroud redescendaient régulièrement une ligne plus bas pour toucher le cuir et aider leurs partenaires, désertant de facto l’attaque. Aston Villa prenait doucement le contrôle du jeu et montrait toute sa facilité à se mettre en situation en trois passes. Il manquait les occasions dans cette première période ennuyeuse.

Des miettes offensives

Le danger se rapprochait tout de même comme sur ce centre de Watkins pour Rodgers tout juste sauvé par l’excellent tacle de Mandi (30e), encore présent pour repousser ce second ballon chaud de Digne cette fois (35e). La frappe de Rodgers s’envolait (40e) tandis que Lille offrait comme seule réponse cette tête décroisée de Giroud dans un angle impossible (43e). Pour ne rien arranger, Benjamin André devait céder sa place à la pause à Bouaddi, après avoir fini la première période en grimaçant, bientôt imité par Gaëtan Perrin, touché aux adducteurs dès le retour des vestiaires (52e) et remplacé par Fernandez-Pardo. L’avantage, c’est que les entrants apportaient avec eux leur lot de satisfactions.

Bouaddi offrait davantage de maîtrise dans le jeu et parvenait à casser les lignes quand la vitesse du Belge donnait plus d’impact offensif. Ça ne suffisait toujours pas pour les Dogues qui, cerise sur le gâteau, se faisaient punir sur une action anodine. Sur ce long ballon de Konsa, Mbemba perdait son duel face à Buendia et permettait à Watkins de conclure de la tête en pleine course (0-1, 61e). Ce coup de massue a bien failli être suivi d’un second avec cette frappe d’Onana sur l’extérieur du poteau (65e) puis ce penalty non accordé par l’arbitre et la VAR après cet accrochage d’Özer en position de dernier défenseur sur Watkins (68e). Ce miracle n’a pas suffi pour sauver le LOSC, malgré la mèche allumée par Fernandez-Pardo (75e).

Mission presque impossible pour Lille

Les Nordistes ne sont jamais parvenus à combler leur retard, pas plus que Giroud n’a trouvé la mire face à sa victime préférée (10 buts face aux Villans en carrière). Le score aurait même pu être plus sévère si Buendia était parvenu à cadrer sa tête (82e). Avec cette défaite 1-0 à l’aller, le LOSC se rend la tâche très compliquée pour un potentiel quart de finale contre le vainqueur de Bologne-Roma. Les deux clubs italiens se sont quittés sur un nul 1-1 et devront se départager au retour la semaine prochaine au stade olimpico. Dans le même temps, le Panathinaïkos est venu à bout du Betis (1-0), tandis que Porto réalise une très belle opération en allant gagner sur la pelouse de Stuttgart 2-1.

Les résultats des 8es de finale aller de 18h45 :

Panathinaïkos 1 - 0 Betis Séville : Taborda (88e)

VfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto : Undav (40e) ; Moffi (21e), Mora (27e)

Bologne 1 - 1 AS Roma : Bernardeschi (50e) ; Pellegrini (71e)

LOSC 0 - 1 Aston Villa : Watkins (61e)