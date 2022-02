PSG : Mauricio Pochettino répond à la rumeur Zinedine Zidane !

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino lassé, Leonardo chahuté, un collectif du PSG balbutiant et discuté, l'actualité du Paris Saint-Germain, solide leader de Ligue 1 avant d'accueillir le Stade Rennais, n'est clairement pas un long fleuve tranquille à quelques heures de croiser le fer avec le Real Madrid, mardi à 21 heures, dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. De quoi renforcer encore un peu plus, comme nous vous le révélions ces dernières semaines, la thèse de voir arriver rapidement sur le banc du club de la capitale : Zinedine Zidane. Interrogé par la Cadena Ser sur son possible successeur, le technicien argentin s'est d'ailleurs exprimé sans langue de bois, pointant avant tout les spécificités de se retrouver sur le banc parisien.

«Chaque projet pose une fondation. Quand tu es coach, si tu ne gagnes pas, il n'y a pas le temps sauf dans certains clubs, où ils te donnent les outils et les gens pour créer une belle structure, un projet, comme c'est le cas à City avec Guardiola ou Liverpool avec Klopp. Le reste d'entre nous, nous pensons plus au jour le jour. Nous travaillons avec l'idée que nous allons être là pendant 10 ans, mais en étant conscients des règles du jeu. Si vous ne gagnez pas, vous ne pourrez pas durer dans le temps. Rien ne change pour moi, le travail est le même, ce qui change c'est l'exposition médiatique. Il ne faut pas se laisser affecter par tout ça», a ainsi tout d'abord reconnu le coach du club de la capitale.

«Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà démontré au Real. Il peut donc le faire partout !»

Questionné par la suite sur les critiques auxquelles il faisait face concernant le jeu proposé par ses hommes, Mauricio Pochettino, reconnaissant «une bonne relation avec la presse», ne s'est cependant pas défilé et a tenu à rappeler que l’entraîneur du PSG était «une cible parfaite pour tout le monde» avant de compléter : «c’est la part la plus fragile, la plus facile à critiquer s’il y a quelques résultats décevants. On l’a vu avec Tuchel, Emery, Ancelotti...» Mais à l'approche d'une double confrontation décisive pour les Parisiens face aux Merengues, l'Argentin, sous contrat jusqu'en juin 2023, est bien conscient que sa place chez les Rouge et Bleu ne tient plus qu'à un fil et que, sauf retournement de situation, ses heures sur le banc du PSG sont désormais comptées. De quoi pousser les observateurs à se questionner sur son éventuel successeur.

Et dans cette optique, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. De prime abord réticent, et approché à plusieurs reprises au cours des dernières années, le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real Madrid, rêvant d'entraîner l'Équipe de France, a bien compris que Didier Deschamps pourrait finalement prolonger l'aventure avec les Bleus. Une situation qui pourrait alors profiter au board parisien, bien déterminé à confier le PSG au natif de Marseille. Qui plus est à l'heure où Mauricio Pochettino est envoyé du côté de Manchester United pour prendre la relève de Ralf Rangnick. Interrogé au sujet de la possible arrivée de ZZ dans la capitale française, l'ancien coach des Spurs s'est alors empressé de renvoyer la patate chaude dans les mains de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

«Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà démontré au Real. Il peut donc le faire partout. Il faut poser la question à notre directeur sportif, notre président. Quand Zidane était au Real, combien de rumeurs sur son successeur j’ai vues en Angleterre. Quand on assume le poste d’entraîneur du PSG, on prend ce qui va avec en termes de rumeurs», a ainsi déclaré le tacticien de 49 ans avant de répondre, lui-même à un éventuel avenir en terres madrilènes : «on ne peut pas penser à demain, il faut être concentré sur ce qu’on a aujourd’hui. Le football nous emmènera où il veut. Parfois, notre destin n’est pas entre nos mains. Nous, on doit faire de notre mieux pour le club dans lequel on travaille. Je suis totalement concentré sur le PSG», a alors conclu l'Argentin.

Avec Zebet, nous vous offrons 10€ de freebets avec le code promo FM10 et 150€ de paris offerts pour toute première inscription. Misez 10€ sur deux buts de Mbappé contre Rennes et tentez de remporter 60 € (cote à 6). Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)