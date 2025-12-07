Menu Rechercher
Nice : moins de 10 000 supporters présents face à Angers

Par Samuel Zemour
1 min.
Le stade de l'OGC Nice, l'Allianz Riviera @Maxppp
Nice 0-1 Angers

Dimanche, à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Angers SCO, l’Allianz Riviera paraissait complètement vide. En raison du contexte hautement chargé liée à la crise interne profonde et au boycott de la tribune Populaire Sud, l’enceinte niçoise n’a pas fait le plein. L’Allianz Riviera, capable d’accueillir plus de 34 000 spectateurs, ne devrait pas dépasser les 10 000 spectateurs ce dimanche après-midi.

L1+
🎙️Frank Haise sur le boycott de la Populaire Sud :

"Ce sont toujours des cycles. Là c'est un mauvais cycle."

#OGCNSCO
«Je n’ai pas grand-chose à dire, c’est un mauvais cycle. Ce sera d’abord à nous, sur le terrain, de donner envie aux personnes qui aiment le club de venir. Evidemment, c’est un moment que personne n’aimerait vivre. Pour que les choses puissent se faire, ce ne se fera pas en un clin d’oeil», a réagi Franck Haise face à son stade qui sonnait creux avant le coup d’envoi.

Pub. le - MAJ le
