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Serie A

Serie A : l’Inter Milan gifle l’AS Rome

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
inter @Maxppp
Inter Milan 5-2 Rome

Ce dimanche, l’AS Rome se déplaçait en Lombardie pour y défier l’Inter Milan. Et dans cette rencontre importante pour les deux équipes, les Intéristes ont coulé leurs adversaires. Auteurs d’un match exceptionnel, les coéquipiers de Marcus Thuram n’ont fait qu’une bouchée des Giallorossi. Prenant rapidement les devants grâce au revenant Lautaro Martinez (1-0, 2e), les Nerazzurri ont vite repris les commandes grâce au banger de Calhanoglu (2-1, 45+2e) après l’égalisation de Gianluca Mancini (1-1, 40e).

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Au retour des vestiaires, les Milanais ont accéléré et ont inscrit trois buts coup sur coup grâce à Martinez (3-1, 52e), Marcus Thuram (4-1, 55e) et Nicolo Barella (5-1, 62e). La réduction de l’écart de Lorenzo Pellegrini (5-2, 70e) n’aura rien changé et l’Inter Milan poursuit sa belle marche en avant en consolidant sa première place au classement avec ce carton. L’AS Rome stagne à la sixième place au classement.

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