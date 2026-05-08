Toni Kroos bluffé par la gestion de Luis Enrique au PSG

Toni Kroos, ancienne sentinelle du Real Madrid, est récemment revenu sur les performances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dans son podcast, l’Allemand a d’ailleurs évoqué la gestion d’Ousmane Dembélé lors de la demi-finale face au Bayern Munich. Remplacé en cours de match alors qu’il était un élément majeur de la rencontre, le Ballon d’Or 2025 a réagi de belle manière. « Il sort le meilleur joueur du monde à 65 minutes et il lui tape dans la main, et ensuite, il encourage ses coéquipiers depuis le banc. Personne ne se plaint. Et ça montre beaucoup le respect qu’on a pour un entraîneur comme lui, comment un coach comme ça obtient ça et surtout comment il prend les bonnes décisions » a-t-il indiqué.

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Très admiratif du travail des joueurs de la capitale, l’ancien madrilène a aussi souligné l’attitude du natif de Vernon. Et elle était exemplaire sur la pelouse de l’Allianz Arena à Munich. « On le voit crier à ses coéquipiers d’accélérer depuis le banc, et pas comme les 90 % des autres joueurs qui se prennent pour les stars de leurs équipes : commencer à faire des gestes sur le terrain puis s’asseoir sur le banc comme une saucisse malheureuse ». Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, les Parisiens devront défier Arsenal et Kroos croit au doublé.