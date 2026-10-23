Lennart Karl déclenche une nouvelle polémique au Bayern Munich

Lancé en équipe première et révélation du Bayern Munich lors de la saison 2025/2026 (9 buts, 8 passes décisives en 39 matchs), Lennart Karl (18 ans) est un jeune élément sur lequel son club fonde de grands espoirs. Le seul souci, c’est que Karl adore enchaîner les polémiques. Alors qu’il venait tout juste d’éclore, le milieu offensif s’était attiré les foudres de la presse allemande en déclarant publiquement son envie de rejoindre un jour le Real Madrid.

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« Le Bayern est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est mon club de rêve, mais ça reste entre nous. Bien sûr, le Bayern est quelque chose de très spécial et c’est vraiment amusant. » En France, Kylian Mbappé avait déjà tenu ce genre de propos au moment de rejoindre le PSG en 2017, mais ça avait été plutôt bien accueilli. Ce ne fut pas le cas en Allemagne.

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Sa petite amie agace

Quelques mois plus tard, nouvelle polémique : Karl a cette fois agacé en apparaissant dans une story publiée par sa petite amie. La raison ? Il portait l’un des maillots de gardien de l’équipe de France prévus pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd’hui, Bild nous apprend que le jeune Bavarois a déclenché une crise en interne. Fantomatique contre Arsenal en Ligue des Champions, Lennart Karl n’a été titularisé que trois fois depuis le début de la saison (1 but, 1 passe décisive en 9 matchs).

Un bilan plus que moyen qui agace ses dirigeants, selon le journal allemand. « Au Bayern, ce ne sont pas seulement ses performances qui sont vues d’un œil critique. Son image publique dérangerait également les dirigeants ! Le fait que le jeune professionnel partage beaucoup de son style de vie glamour et de sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele (22 ans) ne plaît pas à tout le monde au sein du club. L’appel des responsables : Karl doit moins briller sur les réseaux sociaux et redevenir brillant sur le terrain, comme la saison dernière. » À bon entendeur…