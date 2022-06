LdN, Croatie-France : Adrien Rabiot est déçu

Quelques jours après sa défaite au Stade de France contre le Danemark (1-2), l'équipe de France avait rendez-vous en Croatie. Et les Bleus étaient finalement tenus en échec par les partenaires de Luka Modric (1-1). Adrien Rabiot, seul buteur de la rencontre à Split, était remonté au micro de M6 à l'issue de la rencontre.

«Personnellement, je suis assez déçu, je pense que le groupe aussi. Sur une erreur d’inattention, on concède un penalty. On aurait dû repartir avec la victoire. Ça s’est joué à rien. On s’est un peu relâché mentalement. C’est dommageable, parce que sans ça, on repartait avec la victoire», a confié le milieu de terrain de la Juventus.