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Équipe de France : les mots forts de Zinédine Zidane sur Désiré Doué

Par Jordan Pardon
1 min.

Le premier rassemblement de l’équipe de France version Zidane avait été l’occasion pour Désiré Doué de se faire remarquer aux yeux du sélectionneur. Les rumeurs disaient que le Parisien avait d’ailleurs marqué les esprits au sein du staff. Ce vendredi en conférence de presse, Zidane a eu des mots élogieux à l’égard de son joueur, convoqué pour les deux rencontres face à la Turquie et l’Italie.

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«Comme tous les joueurs, j’aime tous les joueurs, Désiré ce qu’il fait depuis un petit moment, c’est magnifique. C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent, il est à l’écoute, il a envie de progresser, de gagner des choses. J’aime ce qu’il fait sur le terrain et je me reconnais en lui quand j’étais joueur car il veut progresser aux côtés des autres et il le fait très bien».

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