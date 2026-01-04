Serie A : Moise Kean sauve la Fiorentina dans les derniers instants

Suite de la 18e journée de Serie A ce dimanche entre la Fiorentina et Cremonese. Les locaux, lanterne rouge pour lancer cette année 2026, recevaient une équipe du milieu de tableau (11e) et avaient à cœur de se racheter sous les ordres de Paolo Vanoli. Cela a d’ailleurs failli bien commencer pour les Violets puisque Federico Baschirotto a fait chuter l’attaquant Roberto Picolli dans la surface. Confusion pendant quelques instants, l’arbitre de la rencontre siffle la faute dans un premier temps, mais après visionnage de l’assistance vidéo, celui-ci revient sur sa décision. Pas de coup de pied arrêté, et donc un score vierge à la pause malgré douze tentatives au but côté Fiorentina.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Cremonese 21 18 -3 5 6 7 18 21 19 Fiorentina 12 18 -10 2 6 10 18 28

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont continué à se neutraliser malgré les entrées de Faris Moumbagna, l’ancien Marseillais, et d’Antonio Sanabria ex-Turinois, côté lombard. Mais apporter du renfort a finalement payé pour la Fio avec l’entrée de Moise Kean qui a su faire la différence en fin de match sur un ballon qui a rebondi et a trompé tout le monde. Seul but du match inscrit par l’Italien qui marque le cinquième de sa saison, et relance tout doucement son équipe (19e) avec seulement 12 points en poche. Score final un but à zéro.