Strasbourg : Kevin Gameiro justifie son retour au club

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg Kevin Gameiro est revenu sur son retour dans son club formateur lors du dernier mercato estival. « J’ai reçu de très belles offres notamment en Turquie et si j’avais voulu gagner davantage d’argent, j’aurais pu. Même si revenir ici n’était pas l’idée de départ, c’était dans un coin de ma tête. Je voulais retrouver la passion perdue lors de ma dernière saison à Valence, où j’ai eu des blessures et où le manque de public m’a beaucoup pesé. J’avais besoin d’un retour aux sources » a déclaré le Français de 34 ans qui s’est engagé avec Strasbourg jusqu’en juin 2023.

La suite après cette publicité

Auteur de 9 buts et une passe décisive en 24 matchs avec le Racing cette saison, l’ancien attaquant du Séville FC ou du PSG a également évoqué son attachement pour le club et le public de La Meinau qu’il n’a jamais oublié. « Le public a changé. Il est moins hostile que quand j’ai commencé. Là, des liens très forts ont été créés entre les joueurs, le club et les supporters. Ils n’ont jamais rien lâché, ont toujours été présents pour pousser l’équipe à remonter la pente, ce que j’ai suivi de près, car j’ai toujours gardés des attaches ici. Cela a construit une véritable histoire forte. » a expliqué Gameiro. L’attaquant strasbourgeois et ses coéquipiers, actuellement 5es de Ligue 1, recevront Nice ce samedi (17h).