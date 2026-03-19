L’OL est sur les traces de Rihito Yamamoto

L’OL prépare la saison prochaine et tente de renifler les bons coups. Les recruteurs sont allés en Belgique pour observer Rihito Yamamoto (24 ans), auteur de cinq buts et six passes décisives en 28 matchs de championnat avec Saint-Trond cette saison.

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D’après le Het Nieuwsblad, le milieu défensif japonais est suivi par Wolfsburg et pencherait plutôt vers la Bundesliga pour la suite de sa carrière, une destination souvent privilégiée par les joueurs nippons depuis deux décennies. Arrivé de Gamba Osaka à l’été 2024, l’international olympique japonais est estimé à 5 M€ par Transfermarkt.