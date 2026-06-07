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CdM 2026, Maroc : énorme inquiétude pour Abde Ezzalzouli

Par Samuel Zemour
1 min.
Ez Abde @Maxppp
Maroc 1-1 Norvège

Tout allait parfaitement pour le Maroc face à la Norvège dans ce dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026. Dominateurs, les Lions de l’Atlas ont rapidement pris l’avantage grâce à Brahim Díaz, auteur de l’ouverture du score dès la 8e minute devant des milliers de supporters marocains présents dans les tribunes du Sports Illustrated Stadium, dans le New Jersey.

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Mais la fin de première période a été marquée par une énorme inquiétude autour d’Abde Ezzalzouli. Touché à la jambe droite après un duel dans la surface sur un corner norvégien, l’ailier du Real Betis est resté longuement au sol avant d’être pris en charge par le staff médical marocain. Visiblement très douloureux, le joueur ne semblait plus en mesure de poursuivre la rencontre et a été remplacé par Gessime Yassine, à quelques jours seulement du début du Mondial. Une situation qui suscite forcément l’inquiétude, à une semaine du premier match contre le Brésil.

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