FA Cup : Southampton élimine Arsenal à la surprise générale et file en 1/2 finale

Alors que Manchester City et Chelsea se sont facilement qualifiés pour les 1/2 finales de cette FA Cup, ce samedi, Arsenal a connu plus de difficultés sur le terrain de Southampton (D2). Les Gunners se sont même inclinés face aux pensionnaires de Championship (2-1). Ross Stewart profitait d’un mauvais dégagement de Ben White pour pousser le ballon au fond des filets à bout portant (35e, 1-0).

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Remplaçant au coup d’envoi, Viktor Gyökeres permettait aux Gunners de revenir au score (68e, 1-1). Mais finalement, les Saints ont repris les devants en toute fin de partie grâce à Shea Charles (85e, 2-1). Southampton réalise l’un des exploits de cette 145e édition de la Coupe d’Angleterre en éliminant le leader de la Premier League, deux semaines après la défaite des Londoniens en finale de Carabao Cup face à Manchester City.