L’extraordinaire épopée de l’ESTAC Troyes qui revient de loin

Troyes revient de très loin. Terminant 17e de Ligue 2 en 2023-2024 et relégué en National, l’ESTAC avait finalement été repêché à la suite de la relégation administrative des Girondins de Bordeaux. Deux ans plus tard, le club a validé son retour dans l’élite au terme d’un succès décisif sur la pelouse de Saint-Étienne (0-3). Dans un match sous pression à Geoffroy-Guichard, les Troyens ont d’abord résisté aux intentions stéphanoises avant de faire la différence après la pause. Merwan Ifnaoui a ouvert le score sur une action initiée par Martin Adeline (53e), avant que Tawfik Bentayeb ne scelle presque définitivement la montée avec son 18e but de la saison (87e). Un dernier but est venu entériner le succès et officialiser la remontée de l’ESTAC dans l’élite.

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Sur l’ensemble de la saison, l’ESTAC s’est imposé comme la meilleure attaque de Ligue 2 avec 56 buts inscrits. Un rendement offensif porté par des individualités fortes, à commencer par Tawfik Bentayeb, meilleur buteur du club avec 18 réalisations, Martin Adeline, meilleur passeur troyen avec neuf passes décisives, mais également Mathys Detourbet, la pépite de la formation troyenne. Une efficacité régulière qui a permis aux Troyens de tenir le rythme dans une course à la montée particulièrement disputée, notamment face à Saint-Étienne et au Mans, et de sécuriser sa place parmi l’élite.

Cinquième montée depuis 2012

Au-delà des statistiques, cette montée repose sur un collectif construit dans la continuité depuis le repêchage du club en 2024. Arrivé à l’été 2024, Stéphane Dumont a su mettre en place un groupe équilibré entre expérience et jeunesse pour répondre présent dans les moments clés de la saison. Une stabilité et une cohésion mises en avant par le staff comme par les joueurs. « Je suis tellement content pour ce club, pour ce groupe. Même pour les personnes au sein du club, on sait que ça n’a pas été facile ces dernières années », indiquait Renaud Ripart au micro de beIN Sports après la rencontre. Même éco du côté du coach Dumont : « on a travaillé, fait le dos rond et on a bien démarré cette année. On a un bon collectif, personne n’est au-dessus de la mêlée, ne sort la tête un peu plus que les autres. C’est magnifique. »

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Adrien Monfray a, lui, insisté sur la dimension particulière de cette montée, évoquant une réussite partagée et une émotion particulière pour sa première accession à 35 ans. « C’est la première (montée). C’est des matchs qu’il faut vivre à fond. Le score est exceptionnel. On est fiers, ça a été une saison difficile. (…) Il n’y a pas que les 11 gars sur le terrain, ni les 18 dans le groupe, c’est la victoire de tout un groupe. Beaucoup de fierté pour cette première montée, surtout à 35 ans. Je suis comblé. ». « Ça était une saison incroyable et la finir comme ça, sur un résultat pareil, un clean-sheet, c’est franchement beau. Il reste encore deux matchs, il y a un titre à aller », a indiqué l’ailier, Merwan Ifnaoui. Troyes aura en effet l’occasion de valider un éventuel titre de champion de Ligue 2 lors de l’avant-dernière journée contre Laval, un rendez-vous déjà décisif dans une saison réussie. Il sera ensuite temps de se projeter vers l’avenir, car la montée devrait s’accompagner de changements en interne, avec notamment la probable nomination d’un nouveau directeur sportif comme nous vous l’avons indiqué.