Quand Andrea Agnelli valide le projet de Super League en citant U2

La Super League n’est pas encore morte ! Ce jeudi, la Cour de justice européenne (CJUE) a tranché en faveur de la SL dans son conflit qui l’oppose à l’UEFA et à la FIFA. À mesure que les heures s’égrènent depuis le verdict rendu par la CJUE, de nombreuses voix s’élèvent contre ce projet tandis que d’autres s’en frottent les mains, à l’image d’Andrea Agnelli. Principal instigateur du projet lorsqu’il était encore aux commandes de la Juventus Turin, le dirigeant italien s’est félicité de la nouvelle sur les réseaux sociaux en reprenant les paroles d’une chanson "Where the Streets Have No Name" du célèbre groupe irlandais de rock, U2.

«Je veux courir, je veux me cache. Je veux abattre les murs qui me retiennent à l’intérieur. Je veux tendre la main et toucher la flamme. Là où les rues n’ont pas de nom. Je veux sentir la lumière du soleil sur mon visage. Je vois ce nuage de poussière disparaître sans laisser de trace. Je veux m’abriter de la pluie empoisonnée. Là où les rues n’ont pas de nom. L’amour du football. U2», a-t-il posté sur son compte X.