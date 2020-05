Arsenal : Patrick Vieira souligne le travail réalisé par Mikel Arteta

Depuis quelques années, Arsenal régresse et n'arrive plus à briller. L'habitude de disputer le titre de Premier League n'est plus d'actualité. Les Gunners ont réalisé leur dernier podium en championnat lors de la saison ... 2015/2016. Des prestations qui ont coûté son poste à Unaï Emery, remplacé en cours de saison par un ancien joueur du club, Mikel Arteta. Et les prestations du club londonien sous les ordres de l'ancien milieu de terrain semblent redonner le sourire aux supporters, mais pas que.

Patrick Vieira est satisfait du travail réalisé par Mikel Arteta. Il a partagé ses pensées de Ian Wright lors d'un entretien vidéo sur la chaîne Youtube de la légende d'Arsenal. « Gunner un jour, Gunner toujours. Je continue de regarder les matches d'Arsenal et ce qui est intéressant avec Arteta, c'est qu'il a ramené beaucoup d'énergie. Les joueurs jouent pour le club mais pour l'entraîneur aussi. Je pense que c'est très important », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par The Mirror. Neuvièmes de Premier League, Mikel Arteta et ses joueurs devront se démener pour accrocher les places européennes.