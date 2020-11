Ligue des Nations : l'Albanie valide sa montée et la Lituanie son maintien

Ce mercredi signifiait pour beaucoup la fin de la Ligue des Nations. C'était le cas pour les équipes du groupe 4 de la Ligue C, avec des affiches importantes pour la montée en Ligue B et pour la descente en Ligue D. Ainsi, le match Albanie-Biélorussie allait décider du nom du vainqueur du groupe pendant que la rencontre entre le Kazakhstan et la Lituanie désignait le dernier du groupe 4.

Dans le match décisif pour la montée, ce sont les Albanais qui ont frappé les premiers, grâce à un doublé de Cikalleshi (2-0, 27e). Un début de match rêvé pour les locaux qui allaient tout de même encaisser un but avant la mi-temps, par Skavysh (2-1, 35e), avant d'à nouveau faire le break avec Manaj (3-1, 44e). La tentative de retour des biélorusses n'a pas suffi, malgré le but d'Ebong (3-2, 80e). Dans l'autre match, le Kazakhstan a craqué contre la Lituanie malgré l'ouverture du score d'Aymbetov (1-0, 38e). Vorobjovas (1-1, 40e) et Novikovas (2-1, 90e +4) ont inversé la donne. Un résultat qui offre le maintien à l'équipe balte. Les Kazakhs seront barragistes et tenteront de se maintenir.